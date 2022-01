Die vielleicht berühmteste Hochzeit der Musikgeschichte

Im Zentrum von Beaumarchais’ Komödie steht das Dienerpaar Figaro und Susanna, das heiraten will und sich erfolgreich gegen seine Herrschaft zur Wehr setzt – im noch vorrevolutionären Paris ein unerhörter Skandal! Mozart und Da Ponte überarbeiteten in ihrer ersten Zusammenarbeit die Handlung für Wien und schufen eine besondere musikalische Komödie der Operngeschichte: zeitlos in ihrer Menschlichkeit, raffiniert, voller überraschender Wendungen im Aufbau der Handlung und von einem großen musikalischen Reichtum.

Die musikalische Leitung hat Markus Poschner inne, die Inszenierung stammt von François De Carpentries.

