Botanischer Garten in Linz blüht seit 70 Jahren

Fleischfresser

Denn 2022 soll sich dieser Umstand wieder ändern und Veranstaltungen stattfinden, 108 an der Zahl. Das Programm reicht von Erholung bis hin zu Wissenswertem. So werden heuer gleich acht Natur- und Botanik-Ausstellungen in dem Garten an der Roseggerstraße zu bewundern sein. Etwa über fleischfressende Pflanzen und zum Thema „Apfel, Ahorn, Avocado – Bäume und Menschen im Spannungsfeld“ (beide ab 14. Mai). Auch die Schau tropischer Schmetterlinge soll heuer wieder stattfinden.

Neben dem Vogelgezwitscher im Garten bietet zudem das Konzertprogramm „Wort&Klang“ so manches für die Ohren. Insgesamt finden von Mai bis August 13 Konzerte auf der Gartenbühne statt. Bei Führungen und Exkursionen können Kinder wiederum lernen, dass Kakao auf Bäumen wächst oder wie Fledermäuse in der Nacht durch die Wälder schwirren.