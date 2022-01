Sonnberg-Kalbfleisch ist das Bioprodukt des Jahres 2022

Fairness ist in erster Linie eine Frage des Geldes. „Wir zahlen um fast 80 Prozent mehr“, sagt Huber. Damit werde den Bauern zumindest abgegolten, dass sie die Milch an die Kälber verfüttern und nicht verkaufen. Die Mehrarbeit bleibt ihnen ohnedies. Sonnberg verkauft österreichweit sowie in Bayern und Südtirol querbeet: Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomie, Großküchen, kleine Bioläden. Neben dem Geschäft in Unterweißenbach gibt es drei eigene Filialen in Wien. Wer in und um Schönau in Mühlkreis vergessen hat, sich für das Wochenende einzudecken, kann das am Automaten nachholen. Und es kann online bestellt werden. Ab einem Warenwert von 69 € ist der Versand gratis. Die Lieferung erfolgt am nächsten Tag in gekühlten Mehrwegboxen, die umgehend retourniert werden.