Ich erinnere mich noch an die Zeit, als ich als 17-Jähriger in die Steiermark nach Graz geflogen bin, um an einem Kommunikationsseminar teilzunehmen. Dieses Seminar hat mein Leben verändert. Fangen Sie klein an, um Ihre Komfortzone zu verlassen, in dem Sie Ihren Tagesbeginn einmal anders beginnen als sonst. Mein Start in den Tag sieht so aus, dass ich mir einen frischen Ingwertee oder einen Espresso zubereite, gut frühstücke und dann in Grieskirchen im Yogastudio (www.Yogo.at) meine Qi-Fitness-Übungen praktiziere, die mir Kraft, Schwung und die Motivation für den Tag geben. Wie sieht Ihr Tagesbeginn ab morgen aus? Über Ihre Zuschriften an info@awaicheung.de freue ich mich sehr. Bleiben Sie gesund!

Awai Cheung ist Qigong-Lehrer und Autor. Er lebt in Berlin und Grieskirchen