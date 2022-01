Andreas, der die HTL für Lebensmittel-Technologie in Wels absolviert hat, und seine Frau, die einen Master in Germanistik und Publizistik an der Universität Salzburg erworben hat, haben eine klare Vision. „Unser Ziel ist es, der innovativste Bäcker im Bezirk bzw. im Innviertel zu bleiben.“ Das bedeutet nicht unbedingt Wachstum in der Größe, sondern in der Qualität. 800.000 Euro wurden in neue Räumlichkeiten investiert, in neue Kühlräume und neue Räume für die Konditorinnen. Eine Fotovoltaikanlage wurde installiert, durch die Nutzung der Abwärme werden jährlich 6000 Liter Heizöl eingespart. Und es wurden zwei Elektroautos angeschafft, die für die Gaifahrten von täglich 150 bis 170 km ideal sind.