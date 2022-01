Von Fotos, Folien und vielen Stoffen

Die Ausstellung ist keineswegs eine Rückschau auf Stasnys fotografisches und künstlerisches Schaffen der letzten Jahrzehnte, vielmehr zeigt sie das, was war, was ist und was noch kommen wird. „Die Fotografie hat den Vorteil, dass man sie auch noch im höheren Alter ausüben kann“, erklärt Stasny seine Rastlosigkeit. Sein Facettenreichtum wird in seinen Fotografien evident: Besucherinnen und Besucher können in viele ungewöhnliche Storys eintauchen, die vom Mühlviertler Bauern bis hin zu Estée Lauder oder von den Patres in Seitenstetten bis zu Amerikas Haute Volée reichen.