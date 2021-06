Ehepaar mit Motorrad in OÖ schwer verunglückt: Mann nun auch verstorben

Bei dem schweren Motorradunfall auf der Mauerkirchener Straße (B142) im Bereich der Ortschaft Spraidt (Bezirk Braunau) vom 22. Juni ist nun eine zweite Person gestorben. Nachdem die am Sozius sitzende Ehefrau (52) bereits an der Unfallstelle verstorben war, ist in der Nacht auf Dienstag nun auch ihr Mann seinen schweren Verletzungen erlegen.

Die Polizei Oberösterreich wurde über den Tod des 47-Jährigen vom Uniklinikum Salzburg verständigt, teilte diese mit.

Der Biker war in einer Ausfahrt aus einer S-Kurve ins Rutschen geraten, das Motorrad kippte auf die rechte Seite und schlitterte auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Lkw eines 58-Jährigen aus Salzburg.