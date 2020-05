Edelharnisch für den Gardeoffizier

Über den Preis der Prunkstücks wird geschwiegen. Das ist so vereinbart. Bezahlt wird es von der Stiftung der Schweizergarde, die ihren Sitz in der Schweiz hat und das Geld durch Spenden hereinbekommt. Der Offiziersharnisch ist Teil eines umfassenden Auftrags an die Mollner Familienschmiede, der sich über acht Jahre von 2010 bis 2018 erstreckt. Die Schmidbergers stellen jährlich zehn Harnische her, sodass am Ende der Bestand mit 80 Stück für die insgesamt 30 Schweizergardisten komplett erneuert ist. Die altenHarnische sind nämlich schon 500 Jahre alt, sie sind noch nie ausgetauscht worden. 80 Stück sind deshalb notwendig, weil es für die normalen Gardisten keine Maßanfertigungen gibt, sie aber verschiedene Größen benötigen.

Weil die Mollner so gut arbeiten, haben sie nun einen Zusatzauftrag erhalten. Sie sollen bis Herbst einen Prototyp des Gardehelms herstellen. Der derzeitigen Helme stammen aus dem Jahr 1908 und wurden in Berlin produziert. "Ich habe schon mit den ersten Arbeiten begonnen", erzählt Johann jun., "ich habe schon mit dem Material und den Werkzeugen experimentiert." Das Material müsse ganz dünn sein, damit der Helm möglichst wenig Gewicht habe. Man müsse herumprobieren und und sich langsam herantasten. Es sei schwer vorauszusagen, wie viel Arbeitszeit notwendig sei. "Unter einer Woche sicher nicht", schätzt der Vater. Der Sohn: "Wir können nicht sagen, er kostet 3000 Euro und dann stellt sich heraus, dass wir das Doppelte an Zeit brauchen. "

Was zeichnet die Schmidbergers aus? "Wir machen die Dinge so wie sie früher gemacht worden sind", antwortet Johann jun. "Die Harnische sehen nicht nur nach außen hin so aus wie früher, sondern sie sind auch innen so", setzt der Vater fort. Es werde kein einziges Stück maschinell hergestellt, nicht einmal die Beilagenplättchen würden gestanzt. "Kein Hersteller außer uns schmiedet heute so wie früher."