Drei Zentimeter dicke Schweißnähte

Die Schweißer hatten in den vergangenen Tagen Hochbetrieb. Rund um die Uhr arbeiteten sie und verbanden so die verschiedenen Brückenteile miteinander. „Es wird alles von Hand geschweißt“, erläutert Martin Pöcheim, Regionalleiter OÖ der Asfinag, die aktuellen Arbeiten. „Die Schweißnähte sind zwei bis drei Zentimeter dick.“ Die Schweißer stehen in den circa zwei Meter hohen und hohlen Stahlräumen, die die untere Seite der Brücke bilden. Fußgeher, die die alte Voest-Brücke querten, konnten den Funkenflug beobachten, der Richtung Donauwasser fiel. Erst wenn die Brückenteile miteinander verschweißt sind, wird die Hebekonstruktion abgebaut.