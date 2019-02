Donaubestatter droht der Untergang

Mit dem Schild „Feierliche Verabschiedung“ wirbt Schiffskapitän Christian Swoboda vor seinem Firmengebäude auf der Linzer Hafenlände für Wasserbestattungen in den Donaufluten. Weil der Unternehmer aber bei gerichtlichen Auseinandersetzungen mit dem Hafenbetreiber Linz AG den Kürzeren gezogen hat, droht ihm selber eine wenig feierliche Verabschiedung aus dem Hafenviertel. Schon nächsten Dienstag könnten Bagger auffahren, um Swobodas Wohn- und Betriebsgebäude zu schleifen.

„Man will mir die Existenz nehmen. Ich weiß nicht,

wohin ich soll“, hadert Swoboda an Bord seines Bestattungsschiffs „Marlen“ mit der Härte seiner Gegner. Spätestens seit am Mittwoch ein gerichtlich angesetzter Versteigerungstermin bei seinen beiden Schiffen „Marlen“ und „Schrauberl Claudia“ über die Bühne ging, ist ihm die Dramatik noch viel bewusster. Käufer seien beim Exekutionstermin keine aufgetaucht. „Dafür waren vier Cobra-Beamte in voller Montur da. Als ob ich ein Schwerverbrecher oder ein Verrückter wäre“, erzählt Swoboda. Gut 100.000 Euro müsste er nach den verlorenen Prozessen mittlerweile bezahlen.