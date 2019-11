DJ Greenice legt nun in Peking, Hangzhou und Kunming auf

Heute, Sonntag, hebt der Flieger für den Waizenkirchner Bürgermeister nach China ab. Begleitet wird der 23-Jährige von mehreren Disco-Betreibern, unter anderem von den Chefs des Empire in St. Martin und des Lusthauses in Haag/H.. DJ Greenice, so sein Künstlername, hat diese Woche Auftritte in Discotheken von Peking, Hangzhou (9 Mio. Ew.) und von Kunming (87 Mio. Ew.). „Das sind Top-Clubs mit jeweils rund 3000 Gästen“, erzählt er im Gespräch mit dem KURIER. „Für mich ist das eine Riesenmöglichkeit. Ich bin extrem gespannt. Die kommerzielle Musikwelt ist zwar fast überall dieselbe, es gibt aber doch kulturelle Unterschiede.“