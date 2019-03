Die Zukunft liegt in der e-Performance

2018 wurden in Österreich 6757 e-Autos zugelassen, was eine Steigerung von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die Produktion von e-Autos ist für VW noch immer noch defizitär. „Es ist ein Investment für die Zukunft. Wir werden mit den Verbrennern das Geld verdienen, um uns die e-Autos zu leisten“ , so Siedlatzek im Gespräch mit der oö. Wirtschaftsdelegation, die auf Einladung der Oberbank Montag und Dienstag Dresden und Leipzig besucht hat. Das ostdeutsche Bundesland Sachsen mit seinen vier Mio. Einwohnern und seiner Wirtschaftskraft gehört zum Expansionsgebiet der Oberbank, die in Dresden demnächst eine weitere Filiale eröffnen wird. Im Chemnitz, Halle an der Saale und in Leipzig gibt es bereits Niederlassungen.

Für die Zukunft

Auch Porsche setzt auf den Zukunftstrend Elektromobilität . Im Werk Leipzig investiert die VW-Tochter 600 Millionen Euro, um ab 2020 den Macan als komplettes Elektromodell anbieten zu können. 20.000 Vorbestellungen liegen bereits vor. „Die e-Performance ist die Zukunft“, sagt Geschäftsführer Joachim Lamla.

Von den 170.000 Porsche-Autos werden 120.000 von den 4300 Mitarbeiter in Leipzig hergestellt. Es sind dies der Panamera, der Macan und Karosserien für den Bentley. Die Hauptmärkte sind China, dann die USA, dann Euro. Vom Panamera werden mehr als die Hälfte in China und in den USA verkauft.