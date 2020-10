„Die zensierte Zensur“: Hitler-Graffito in Linz wird verpixelt

20 Stunden und etwa 40 Dosen Spraylack – Diese Ressourcen benötigte Erich Willner alias „Shed“ für sein Graffito in der Fadingerstraße in Linz. „Es geht immer um die Idee, die Umsetzung ist dann nicht so herausfordernd“, sagt Willner. Sein Kunstwerk zeigt ein Klassenfoto in schwarz-weiß – rechts oben steht der elfjährige Hitler, dessen Kopf mit einem Emoji-Teufelchen zensiert ist.

Zu sehen war das Kunstwerk die vergangenen Tage jedoch nicht, denn eine riesige Plane verdeckte die Hälfte. Der Grund: Das Teufelchen blickte zum Leidwesen der israelitischen Kultusgemeinde direkt auf eine Synagoge. Nun wird das Graffito verpixelt.