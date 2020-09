Von Rudi zu Raul – mit „allem, was das Leben bereithält“

Die Gitarre ist seit 30 Jahren sein Begleiter, Lieder schreibt er seit Jahrzehnten. „Doch erst im Lockdown hatte ich die Möglichkeit, eine professionelle Veröffentlichung 13 meiner Werke anzugehen“, erzählt Rudi Müllehner. Mit Cornelia Metschitzer betreibt er die Tribüne Linz (www.tribuene-linz.at), ein kleines, feines Theater am Südbahnhofmarkt, das ab 3. Oktober mit „Romy Schneider – Die Geschichte einer Schauspielerin“ in den Herbst startet.

Wenn Müllehner singt, ist er nicht mehr Rudi, er wird dann zu Raul (www.raul-musik.at). „Da Regn is nu woam“ nennt sich das Debütalbum, das das Multitalent am 18., 21., 22. und 26. 11. in der Tribüne Linz präsentiert – im Dialekt gesungen, „über alles, was das Leben so bereithält. Und um andere Menschen zu berühren.“