Die Schattenseiten der Zweirad-Saison

Die ersten schönen Frühlingstage liegen hinter uns. Sei es Fahrrad, E-Bike oder Motorrad, viele der Zweiräder wurde deshalb erstmals aus der Garage geräumt, um durch die Gegend zu touren. So schön die Sonne dafür aber auch strahlt, so schnell kommen auch die Schattenseiten hervor: Allein in Oberösterreich kam es am Dienstag zu zahlreichen Unfällen.

Ein 81-jähriger E-Bike-Fahrer bremste auf einer Forststraße im Bezirk Ried wegen eines Schlaglochs zu stark und stürzte so schwer, dass er verstarb. Im Gemeindegebiet Sankt Aegidi kam ein 48-jähriger Motorradfahrer in einer scharfen Rechtskurve zu Sturz und prallte gegen einen Klein-Lkw. Auch er überlebte nicht. Ein Rennradfahrer hatte etwas mehr Glück: Der 63-Jährige wollte sich während der Fahrt durch Steinbach bei Altmünster schnäuzen, verlor aber das Gleichgewicht und stürzte. Er kam mit schweren Verletzungen davon.