Premieren in Linzer Theater: "Die Physiker" und "Cyrano de Bergerac"

Die Regisseure Jürgen Kuttner und Tom Kühnel , bekannt für ihr intelligentes und humorvolles Kommentartheater, setzen das Stück nun für das Landestheater Linz in Szene. Kommenden Samstag, am 4. Mai, feiert es nun im Schauspielhaus Premiere.

Ebenfalls eine Premiere steht im Theater Phönix an, nämlich „Cyrano de Bergerac“ am 2. Mai: Cyrano ist ein begnadeter Redner und Schreiber und kann mit dem Degen umgehen. Doch er hat ein Problem, nämlich seine Nase, die ihm zu groß erscheint. Deswegen traut er sich nicht, Roxane seine Liebe zu gestehen. Als die sich in Christian verliebt, der zwar schön, aber nicht so wortgewandt wie Cyrano ist, verfasst dieser für seinen Freund Liebesbotschaften, um zumindest so Roxane glücklich zu machen.

Selbstzweifel & eine wichtige Frage

Auf dem realen Dichter des 17. Jahrhunderts basierend, erzählt Edmond Rostand in seinem romantisch-komödiantischen Versdrama von den Nöten eines von optischen Selbstzweifeln Geplagten und stellt mit viel Witz die Frage: Macht die Nase wirklich den Mann?