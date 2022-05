438 Gemeinden hat OÖ und in jeder davon möchte die Partei „Menschen – Freiheit – Grundrechte“ (MFG) bis zu den nächsten Kommunalwahlen 2027 mit einem Team vertreten sein. Dieses Ziel – das 2021 nur die ÖVP schaffte – kündigte Landesparteiobmann der MFG Joachim Aigner am Dienstag an. Seit der Wahl im vergangenen Herbst sitzt er überraschend mit zwei Parteikollegen im oö. Landtag. Nun wagten sie in einer Pressekonferenz einen Ausblick.

Derzeit ist die Partei in 27 Gemeinderäten mit insgesamt 44 Mandatarinnen und Mandataren vertreten. 40 bis 60 weitere Ortsgruppen würden sich derzeit bereits „in den unterschiedlichsten Stadien des Gründungsprozesses“ befinden. Fehlt also noch eine Menge. „Ich bin zuversichtlich, dieses Ziel mit viel Begeisterung, flachen Strukturen und Ehrlichkeit zu erreichen“, so Aigner.