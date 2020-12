„Der Gin ist mein Renner“

Von Jänner bis März hat es Rosi ruhiger, da baut sie jedes Jahr eine Krippe, ihr liebstes Hobby. „Das lässt mich in eine andere Welt eintauchen.“ In ihrer Hauskrippe hat sie auch das eigene Haus platziert, inklusive der Kapelle, die auf der Liegewiese beim See steht und an das Plätt’nunglück von 1742 erinnert. Damals sind 88 Menschen bei der Fahrt über den See ertrunken, sie waren auf Wallfahrt nach St. Wolfgang. Jede Weyregger Familie war betroffen. Rosis zweitliebstes Hobby ist Jodeln, doch die vierköpfige Frauengruppe ist in Auflösung. Wenn es im Sommer stressig ist, fährt sie mit der Zille auf den See hinaus. Baden ist nicht ihre Sache. Während sie sich früher nicht vorstellen konnte, so etwas „Grausliches“ wie Schnaps zu trinken, sind die Verkostungen inzwischen zur Leidenschaft geworden.