Der erste Trunk macht atheistisch

In seinem Statement bei der Matinee " Naturwissenschaften und Religion - Ein (Schein-) Konflikt?" zur Eröffnung der diesjährigen Internationalen Akademie Traunkirchen zeigte Zeilinger Grenzen der Naturwissenschaften auf. Erstens: "Wo kommen die Naturgesetze, die tiefe Rationalität der Welt her?" Zweitens: "Wenn Naturgesetze die kausale Wirkung der Welt beschreiben, muss man sich die Frage des Anfangs stellen. Woher kommen die Anfangsbedingungen?" Zeilinger beendete sein Statement mit einem Zitat des Physikers Werner Heisenberg: "Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott."

Der Konflikt zwischen der römisch-katholischen Kirche und den Naturwissenschaften begann vor 400 Jahren, als Galileo Galilei von Rom gezwungen wurde, seine Aussage, die Erde kreise um die Sonne und nicht umgekehrt, zurückzunehmen. " Galilei wollte die Kirche auffordern, eine neue Sichtweise zu finden, wie sie ihren Glauben versteht. Er trennt zwischen Aussagen über die Welt und über Heilsaussagen. Galilei betonte, die Bibel sage uns nicht, wie sich die Himmelskörper bewegen, sondern wie wir in den Himmel kommen", erklärte Franz Gruber, Professor für Dogmatik und ökumenische Theologie an der katholisch-theologischen Privatuniversität Linz.

Die Fehlentscheidung Roms habe "katastrophale Folgen" gehabt und zu einer "völligen Entfremdung von Wissenschaft und Religion" geführt. Heute sei dem Lehramt klar, dass es um zentrale Glaubensaussagen gehe. So dürfe man zum Beispiel den Schöpfungsbericht nicht wortwörtlich verstehen, dass Gott die Welt in sieben Tage erschaffen habe, sondern es handle sich um ein Lied, um eine Zusage Gottes von Sinn und Beheimatung an den Menschen im Kosmos. Der Gegenpol zur Schöpfung sei das Chaos.