Der eigene Enkel als Auftragskiller?

Die Tat ereignete sich in der Nacht des 26. Oktober in Taufkirchen. Leopold D. kam von einem Ma­turatreffen nach Hause und fand seine tote Ehefrau im Wohnzimmer in einer Blut­lache liegen. Zunächst deu­tete alles darauf hin, dass die Pensionistin einen Ein­brecher überrascht hatte. Da aber keine Wertgegenstände fehlten und die Verletzungen derart brutal waren, tauchten bald Zweifel an dieser Theorie auf.

„Die Ermittlungen konzentrierten sich rasch auf den Familienkreis“, berichtet Alois Ebner von der Staats­anwaltschaft Ried. „Es war schnell klar, dass die Einbruchspuren absichtlich und nach der Tat gelegt wurden.“

Finger- und Fußabdrücke und zwei winzige Bluttropfen auf seinem Mopedhelm deuteten schließlich auf den Enkelsohn hin, der schließlich sein Schweigen brach. Sein Großvater bestreitet, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Beide Männer sitzen in U-Haft. Das Motiv dürfte zwischenmenschlicher Natur gewesen sein.