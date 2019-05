OÖ: Debatte um Rechtsextreme lässt Land und seinen Chef nicht los

Für die Image-Offensive Oberösterreichs ist die leidige Diskussion über rechtsradikale Umtriebe im Land wohl alles andere als förderlich. Am Samstag steigt der große Frühlingsball der Oberösterreicher im Wiener Rathaus. In der Wiener City eröffnet OÖ ein Verbindungsbüro. Da ist es für Landeshauptmann Thomas Stelzer, ÖVP, wenig erbaulich, sein Land ständig gegen Behauptungen verteidigen zu müssen, dass hier braunes Gedankengut besonders eingenistet sei. Dies wurde zuletzt in einem offenen Brief von KZ-Überlebenden am Dienstag behauptet.

Der Appell des Internationalen Mauthausen Komitees mit 22 Mitgliedsländern, den sieben weitere Dachorganisationen unterschrieben haben, ist auch dem Industrieland OÖ, das die Spitze der EU-Regionen anstrebt, wenig hilfreich. Stelzer solle einen „klaren Trennstrich zum Rechtsextremismus“ ziehen, wird gefordert. Dieser reiche nämlich über die Mitglieder rechter Burschenschaften bis in die Landesregierung, darüber sei man fassungslos, so die KZ-Überlebenden. Dazu listen sie rechte Vorfälle in OÖ auf und beklagen das Vorhandensein von NS-Gedankengut in den deutschnationalen Burschenschaften.