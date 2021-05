Debatte um Biersponsor-Wechsel bei der SV Ried

Kein Kommentar

Auch der Sportstadtrat von Ried im Innkreis, Peter Stummer (SPÖ), ist alles andere als erfreut über die Entwicklung. „Dass auf einmal in unserem Wohnzimmer, im Heimstadion, Bier vom Nachbarbezirk ausgeschenkt werden soll, ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht“, sagt er.

Etwas Verständnis habe er: „Wenn ich Vorstand bin und den Verein führen muss, dann habe ich natürlich wirtschaftliche Interessen.“ Falle die Entscheidung aber auf das Baumgartner Bier müsse man im Gemeinderat schauen, wie man damit umgehe. Unterstütze die Stadt die SV Ried doch ebenso.

Bei der SV Ried hält man sich bedeckt: „Die Verhandlungen laufen mit beiden. Wir werden unsere Entscheidung kundtun, sobald sie da ist“, heißt es. Und auch die Brauereien halten sich bedeckt. Rieder Bier will dazu keine Stellungnahme abgeben. Der Geschäftsführer der Baumgartner Brauerei war erst gar nicht zu erreichen. Und auch der Fanclub des SV Ried will die Debatte nicht kommentieren. Man müsse sich erst an den Tisch setzen. Es heißt also abwarten, was passiert.