Das Bier der Genossen

„Wir machen kein Bier, das zwölf Monate halten soll“, sagt der Braumeister. Denn mit jedem Tag lasse die Qualität nach. „Wir wollen unseren Wirten ein frisches Bier verkaufen.“ Dank kurzer Vertriebswege zu den Gastronomiebetrieben rundherum sei das gewährleistet. Geliefert wird aber auch an den Handel, Bier aus Ried wird auch im oberösterreichischen Zentralraum geschätzt. Zu den 19 ober- und untergärigen Bieren kommen 11 Eigenlimonaden. Der Jahresausstoß beträgt alles in allem 65.000 Hektoliter. Hauptumsatzbringer ist das Märzen, das sich laut Niklas durch hohe Drinkability auszeichnet. Im Branchenjargon ist damit eine angenehme Süffigkeit gemeint, die nach dem ersten Glas Lust auf ein weiteres macht. Als eine der ersten Brauereien im Land haben die Rieder ein Weißbier produziert. Die Flasche mit dem Bügelverschluss ist markant. Im alkoholfreien Sektor soll es demnächst eine Neuerung geben, eigentlich eine Rückkehr: Die hauseigene Limonade – zwischenzeitlich unter dem Namen JOY auf dem Markt – erlebt als „RiLi“ in Halbliterflaschen und neu designten Kisten eine Wiederauferstehung.