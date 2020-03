Oberösterreichs Brauereien hängen an der Flasche

Baumgartner in Schärding hat den Betrieb weitgehend herunter gefahren. „Soweit es irgendwie geht, sind die Leute zu Hause“, sagt Braumeister Michael Moritz. Der Jahresausstoß von rund 100.000 Hektolitern ist bis dato zu einem Drittel an die Gastronomie gegangen. „Wir halten nur noch das Notwendige aufrecht, um Flaschenbier abzufüllen. Alles andere ist stillgelegt.“ Beliefert werden die Handelsketten und die Raiffeisen-Lagerhäuser. Die Nachfrage sei größer als erwartet, stellt Moritz fest: „Die Leute sind zu Hause und wollen in dieser Situation das eine oder andere Bier trinken.“

Tiroler Markt völlig weggebrochen

Als „grundsätzlich dramatisch“ bezeichnet die Situation hingegen Marcus Mautner Markhof, Eigentümer der Grieskirchner Brauerei. Zwar laufe der Flaschenabsatz an den Handel „noch relativ normal“, von den rund 40.000 Hektolitern Eigenbier ging bisher jedoch die Hälfte an die Gastronomie. Der für die Hausruckviertler Brauerei wichtige Absatzmarkt Tirol ist völlig weggebrochen, die Niederlassung in Kufstein geschlossen. Weil viele Gastronomiebetriebe an sich schon wirtschaftlich zu kämpfen hätten, sieht Mautner Markhof erhebliche Turbulenzen aufziehen: „Ich hoffe, dass nicht ein Hauch des Todes in diese Branche hineinfährt.“ Sollten viele Kunden in Schwierigkeiten geraten, würde das klarerweise auch die Brauerei hart treffen.

Eggenberg verkaufen online

Alle Kraft in Richtung Handel, lautet auch in der Brauerei Schloss Eggenberg die Devise. „Im Prinzip gibt es keine reduzierte Nachfrage, im Gegenteil punktuell sogar mehr“, sagt Geschäftsführer Hubert Stöhr. Über den Online-Shop wird neuerdings ein Heimdienst angeboten. „Die Leute dürfen und wollen weniger aus dem Haus“, begründet Stöhr die Ad-hoc-Maßnahme. Da in der Lkw-Logistik Kapazitäten frei sind, soll ab Montag in den Bezirken Gmunden, Kirchdorf, Wels-Land und Vöcklabruck, quasi rund um den Kirchturm, Privathaushalte bei einer Mindestbestellung über 100 Euro beliefert.