„Das tut uns nicht gut“

Helmut Feilmair ist ein erfahrener Arbeitnehmervertreter. Der 61-Jährige ist seit 24 Jahren schwarzer Vizepräsident in der roten Arbeiterkammer. Er ist Betriebsratsobmann in der Raiffeisenlandesbank, ÖVP-Vizebürgermeister, Obmann der Raiffeisenbank und der Sportunion in seiner Heimatgemeinde Bad Leonfelden. Und er ist stellvertretender Landesobmann des ÖAAB, jener schwarzen Arbeitnehmerorganisation, der August Wöginger, der Klubobmann im Parlament vorsteht.