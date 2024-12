Danielle Spera: "Jüdinnen und Juden wollen einfach in Frieden leben"

Danielle Spera: Sehr leicht. Es wird mit dem Zunehmen der KI immer schwieriger werden, Dinge zu überprüfen. Aber es war immer mein Credo, alles zu überprüfen und nichts einfach zu übernehmen. Immer hinterfragen: Kann das stimmen?

Sie waren Direktorin des Jüdischen Museums in Wien, sind selbst Jüdin. Was hat sich seit dem 7. Oktober 2023, dem Terror-Angriff der Hamas auf Israel, für die Jüdinnen und Juden in Europa und Österreich verändert?

Es hat sich für uns alles verändert. Der 7. Oktober ist die schlimmste Zäsur für uns Jüdinnen und Juden weltweit gewesen seit dem Holocaust. Was uns schockiert, ist die unmittelbar erfolgte Täter-Opfer-Umkehr. Dass plötzlich Israel am Pranger steht, obwohl sich jedes andere Land der Welt genauso verteidigen würde wie Israel. Ich finde auch die Berichterstattung in den österreichischen Medien eine Katastrophe. Ich höre ständig vom Krieg in Gaza und im Libanon, aber ich höre nichts vom Krieg in Israel. Ich höre und lese nichts davon, dass es ständig Terrorangriffe gibt in Israel. Diese Einseitigkeit schmerzt uns.

Von den UNO Frauenorganisationen hat es keinen Aufschrei gegeben bei dem, was mit den Mädchen und Frauen passiert ist am 7. Oktober und was vermutlich jetzt den Mädchen passiert, die in Gaza als Geiseln gehalten werden. Ich denke ständig daran. Was sind das für Menschen, die zwei kleine Kinder und Greise als Geiseln halten?