NS-Wiederbetätigung: Ex-Chef des "Objekt 21" erneut vor Gericht

Der frühere Rädelsführer des rechtsextremen Netzwerks "Objekt 21" ist am Montag in Ried neuerlich wegen Wiederbetätigung sowie wegen Vergehen gegen das Waffengesetz vor Gericht gestanden.

Mitangeklagt war seine Schwester, die ihm, während er in Haft war, beim Verkauf einer Maschinenpistole und von Nazi-Devotionalien - an einen verdeckten Ermittler - geholfen haben soll. Die Geschwister zogen am Montag Zeugenaussagen eines ehemaligen Mithäftlings des Angeklagten in Zweifel.