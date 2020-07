Covid-19-Infizierte besuchte die Therme Bad Schallerbach

Das Land Oberösterreich hat heute, Donnerstag, aufgrund einer Covid-19-Infektion einen Aufruf an die Bevölkerung gestartet. Betroffen ist das "Eurothermenresort" Bad Schallerbach. Am Montag, 21. Juli von 10.30 Uhr bis 16 Uhr, befand sich im Bereich "Cabrio-Therme Tropicana" sowie im Restaurant des Resorts eine auf Corona positiv getestete Person.

Gäste des Resorts, die ebenfalls an diesem Tag in der Therme waren, sind nun vom Land angehalten, in den kommenden Tagen ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten.

Zur Erinnerung: Das Virus äußert sich durch Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Huster oder dem Verlust des Geschmacks- und Geruchssinnes. Sei dies der Fall, sollen sich die Personen umgehend bei der Hotline 1450 melden.