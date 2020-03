Coronavirus: „Auf den Sport nicht vergessen!“

„Abwarten und besonnen bleiben“, ist für LASK-Präsident Siegmund Gruber das Gebot der Stunde. „Jetzt geht es darum, wie wir durch die Corona-Krise kommen. Alles andere ist sekundär.“ „You all never walk alone“ – gemäß der Hymne des FC Liverpool sind die Linzer und die Rieder in prominenter Gesellschaft.

Die Liverpooler warten seit 30 Jahren auf den Titel in der englischen Premier League. Die Meisterschaft gilt viel auf der Insel, für viele mehr als ein europäischer Titel. Mit 25 Punkten Vorsprung auf den Zweiten neun Runden vor Schluss wäre das nur noch Formsache.