„Bewegung ist gerade jetzt so wichtig“

Macedonia lebt in der Isolation nach einen strukturiertem Tagesplan: „Das ist so wichtig. In diesen Plan trage ich täglich ein, was ich wann vorhabe. Also walken, kochen, arbeiten, Gymnastik und am Abend mache ich immer eine Zuversichts-Medidation. Wer seinen Tag so strukturiert, findet Halt und lässt sich nicht so schnell gehen.“

Depressionen vorbeugen

Was Bewegung betrifft, gelte das Motto: Alles ist besser als nichts. Die Wissenschafterin erklärt, was im Gehirn passiert, wenn wir uns bewegen: „Muskelarbeit macht das Stresshormon Cortisol unschädlich. Wir befinden uns aktuell unter Dauerstress aufgrund der außergewöhnlichen Situation. Das Cortisol wird in der Nebenniere ausgeschüttet und wandert von dort durch den Körper zum Gehirn. Wenn wir unsere Muskeln aktivieren, kann das Hormon nicht mehr die Schranke zum Gehirn passieren. Konkret: Depressionen wird vorgebeugt.“

Gegen den "inneren Schweinehund"

Auch abseits der Coronakrise ist Manuela Macedonia von der positiven Wirkung von Bewegung auf das menschliche Gehirn überzeugt. Seit Jahren forscht und publiziert sie auf diesem Gebiet. Immer im Kampf gegen den inneren Schweinehund: „Dabei handelt es sich, populärwissenschaftlich erklärt, um den fehlenden Willen etwas zu tun, was gut für uns wäre. Weil wir es verlernt haben, in den Ritualen unseren Alltags Bewegung als fixen Bestandteil einzubauen.“ Idealerweise werden diese Muster bereits in der Kindheit aufgebaut, weil das Gehirn da am aufnahmefähigsten ist.