Christliche Kirchen in OÖ: "Sterbebegleitung statt Sterbehilfe"

„Es ist etwas, das mit dem Inneren des Menschen und mit einem Datum zu tun hat, das jeden von uns einmal treffen wird“ – Mit diesen Worten spricht Superintendent Gerold Lehner der Evangelischen Kirche A. B. in Oberösterreich ein Thema hat, das vor allem seit der Legalisierung in Deutschland österreichweit polarisiert: die Sterbehilfe. Denn auch hierzulande existieren vier Anträge dazu. Am 24. September wird der österreichische Verfassungsgerichthof darüber verhandeln.

Dies nahm das Forum der christlichen Kirchen in Oberösterreich am Mittwoch zum Anlass, um vor den möglichen Folgen einer Gesetzesänderung zu warnen. "Wir bieten keine Lösung, sondern es ist eine Problemanzeige. Dass diese Frage schwierig ist, ist uns alles bewusst. Wir wollen aber genau deshalb versuchen hier Orientierung zu geben", sagt Lehner.

Denn die prinzipielle Frage sei, was menschliche Würde ist. "Wird ein belastetes Leben nicht mehr als würdevoll angesehen und so abqualifiziert, was sollen dann Beeinträchtigte davon halten. Man kann damit auf die Leidenden einen Erwartungsdruck ausüben."