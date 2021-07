Christine verkauft auch Namen

„Der direkte Kundenkontakt war meine Passion, ich war immer eine Abenteurerin, da habe ich mir gedacht, warum kreiere ich mir nicht meine Welt?“ Christine Leitner, in Linz bekannt als ehemalige Direktorin des Hotels harry’s home, hat sich selbstständig gemacht. Sie bietet seit Anfang des Jahres ein Concierge-Service für Firmen und Privatpersonen an und wirbt als „Ihr guter Geist“. „Sie suchen, ich biete“, umschreibt sie ihr neues Arbeitsfeld. Ihre exklusivste Kundin ist Katja Bahlsen, Witwe des Keksherstellers Hermann Bahlsen. Christines Auftrag: Sie soll einen Käufer für den Namen Bahlsen finden. Sie hat zum Beispiel auch den Privatjet von Manchester United betreut, als dieser in Linz wegen des Spiels gegen den LASK vor Ort war. Man benötige zu spätabendlicher Stunde dringend eine Putzerei.

Ohne Risiko keine Freiheit

Die Aufträge sind ganz bunt. Werbeagenturen fragen bei ihr an, wenn sie für bestimmte Aufträge spezielle Mitarbeiter benötigen. Oder wenn Menschen ein besonderes Hotel auf Capri suchen. Christine ist Spezialistin für das Internet. Das, was sie früher als Hoteldirektorin für die Gäste gemacht hat, macht sie nun auf selbstständiger Basis. Sie sei sich der Risiken dieser Selbstständigkeit bewusst, sagt sie, aber ohne Risiko gebe es keine Freiheit.

Gesprächspartnerin

Sie steht auch als digitale Gesprächspartnerin zur Verfügung, unter dem Motto „rent a friend“. Zwischen dem Callcenter und der Freundin gebe es noch einen Leerraum, den sie besetzen will. Die Kosten halten sich in Grenze, die halbe Stunde beginnt bei 38 Euro. Christine Leitner hat in Krems Tourismus studiert, dem sich ein halbjähriges Praktikum im Oman anschloss. Sie arbeitete unter anderem für das Hotel Blue Haven von Karl Pilstl in Tobago. Zu ihren Vorzügen zählt ihr stets freundliches Wesen und die Risikobereitschaft.

www.christine-leitner.com