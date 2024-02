Deutsch-Nationale tanzten nach seiner Pfeife, dafür gab es rote Rüge

Binders Vergehen: Er hat als DJ in seinem Linzer Stammlokal Pianino, das SPÖ-Gemeinderat Harald Katzmayr gehört, in der Nacht vom 3. auf 4. Februar aufgelegt.

Kurz nach drei Uhr früh ist eine Gruppe um den ehemaligen Linzer FPÖ-Vizebürgermeister Franz Obermayr zur After-Ballparty nach dem Burschenbundball ins Pianino gekommen.

Beim Neujahrsempfang vereinbart

Dieser Besuch war im Rahmen des Neujahrsempfangs von Bürgermeister Klaus Luger am 11. Jänner vereinbart worden. Binders Auftritt wurde ihm speziell von jenen Linken übel genommen, die sich an der Protestdemonstration (mit rund 1800 Teilnehmern drei Mal so viele als im Vorjahr) gegen den Ball der Deutsch-Nationalen beteiligt hatten.

SPÖ-Landesparteiobmann Landesrat Michael Lindner zeigte Binder dafür die „Gelbe Karte“, Binder, der sich als entschiedener Gegner von Rechtsextremismus und Deutschnationalismus bezeichnet, entschuldigte sich in einer gemeinsamen Stellungnahme: "Der Burschenbundball steht als Veranstaltung für diese Ideologien, und ich habe an diesem Tag verabsäumt, eine unmissverständliche Trennlinie zu ziehen."