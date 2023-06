Bundesforste ergreifen Maßnahmen zur Waldbrandprävention in OÖ

Elf Feuerwehren sind am Montag bis zum Abend am Kleinen Priel (Bezirk Kirchdorf) in Oberösterreich im Einsatz gewesen, um einen Waldbrand zu löschen. 116 Leute, dazu Bergrettung, Rotes Kreuz, Polizei sowie Bundesheer und Innenministerium mit je zwei Hubschraubern waren an dem "massiven Löscheinsatz" beteiligt, erklärte Bezirksfeuerwehrkommandant Helmut Berc der APA. Die Bundesforste ergreifen bereits Maßnahmen zur Waldbrandprävention.

➤ Mehr lesen: Waldbrand in OÖ: Schwieriger Löscheinsatz in steilem Gelände

Zu Mittag kam der Alarm, um 18.30 Uhr hieß es "Brand aus!" am so genannten Weißenberg in rund 800 Metern Höhe. Die Feuerwehren hatten genug Löschwasser, das aus einem Stausee und einem Naturteich geholt wurde. Dabei konnten die Helikopter aus einer 22.000 Liter fassenden Wanne der Feuerwehr Steyr schöpfen.