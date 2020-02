Bürgerrat soll Diskussionen über Stadtentwicklung in Linz eindämmen

Stadtwachstum, Stadtleben, Stadtzukunft, Stadtwirtschaft und Stadtnetzwerk - Diesen fünf Themen sollen sich dieses Jahr in Linz fünf Experten - aber auch Laien - widmen, verkünden Bürgermeister Klaus Luger ( SPÖ) und Vizebürgermeister Markus Hein ( FPÖ) in einer Pressekonferenz am Dienstag.

"Es hat sich in der Stadt eine Stimmung breitgemacht, wo man merkt, dass für die Menschen die Ziele der Stadt nicht eindeutig sind", sagt Luger. Vermehrt nehme er deshalb auch Individualinteressen wahr. Eine Strategie zur Stadtentwicklung soll dem nun Abhilfe schaffen.

"Wir möchten nicht immer über jeden Baum diskutieren müssen", sagt Vizebürgermeister Hein und nimmt Bezug auf die Debatte in der Stockhofstraße, bei der acht Bäume einen Disput auslösten.

Mehr Transparenz

Zudem müsse die Stadt aber auch in Zukunft auf den Bevölkerungswachstum und auf Megatrends, wie die Digitalisierung, reagieren können.

Um mehr Transparenz zu schaffen und alle weitestgehend zufrieden zu stellen, wird 2020 gemeinsam mit Architekt Andreas Kleboth eine Strategie erarbeitet. Fünf Experten mit je einem Team von etwa fünf Personen sollen dabei verschiedene Szenarien für Linz erarbeiten. Ein Beispiel dazu wäre: Linz soll eine Stadt werden, die auch ohne Autos funktioniert.