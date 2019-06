Neue Raiffeisen-Zentrale ersetzt Möbel Lutz

Abstimmung mit Linz



Der Architekturwettbewerb, bei dem 21 lokale und international tätige Architekturbüros teilgenommen haben, wurde von einer Jury bestehend aus Vertretern der RLB OÖ, der Stadt Linz sowie renommierten Architekten aus Österreich und Deutschland entschieden. Als Sieger des mehr als sechs Monate dauernden Prozesses ging das Architekturbüro Henn (350 Mitarbeiter aus 30 Nationen mit Niederlassungen in München, Berlin und Peking) hervor. Henn kann auf mehr als 70 Jahre Erfahrung in den Bereichen Arbeitswelt und Kultur, Lehre und Forschung zurückgreifen und zeichnete unter anderem für die Planung des Zalando Headquarters in Berlin, der Autostadt Wolfsburg oder des Haikou Towers im chinesischen Hainan verantwortlich.