Bürgermeister gibt Stadtwache Erlaubnis zur Ausweiskontrolle

„Ich verstehe, dass die Grünen die Entscheidung aus ideologischen Gründen ablehnen. Sie waren ja auch grundsätzlich gegen die Installierung des Ordnungsdienstes“, sagte Luger. Zur Arbeit der Polizei gebe es weiter klare Abgrenzungen.

„Wenn das so weiter geht muss man sich fragen, was kommt als Nächstes“ , sagte die Grüne Klubobfrau Ursula Roschger. Dem Ordnungsdienst seien auch schon Kontrollen in Zivil oder Bereiche der Sozialarbeit erlaubt worden. Noch in der Vorwoche habe Luger bei der Diskussion um eine private Bürgerwehr das staatliche Gewaltmonopol verteidigt.

„Der Ordnungsdienst arbeitet der Polizei doch zu. Damit wird das staatliche Gewaltenmonopol unterstützt und nicht ausgehebelt“, verteidigte Wimmer den SPÖ-Bürgermeister.