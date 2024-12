Brucknerhaus: Doppelspitze für Linzer Veranstaltungshäuser gesucht

Die Bewerbungsfrist läuft bis Ende Jänner 2025, schon Anfang Jänner tritt die Hearing-Kommission - in der sich keine Politiker, aber Kapazunder wie die frühere Präsidentin der Salzburger Festspiele, Helga Rabl-Stadler, und der oberösterreichische Dirigent Franz Welser-Möst, befinden - zusammen, um über mögliche interessante Kandidatinnen und Kandidaten zu beraten.

Personen, die aus Sicht dieser Kommission für eine der beiden Funktionen in Frage kommen könnten, sollen ausschließlich von Gundi Wentner, der Personalberaterin, die den Bewerbungsprozess begleitet, kontaktiert und zur Bewerbung gebeten werden.

Lukas sieht in der Neuausschreibung der beiden Vollzeit-Stellen eine große Chance für Linz. "Die Liva und das Brucknerhaus sollen in ihrer Gesamtheit stärker in Linz spürbar werden", definiert er seine Vorstellungen über die Zukunft der Häuser.

"Es werde Fest"

Ein wesentlicher Eckpunkt für die Bewerbung ist eine Neukonzeptionierung des Brucknerfestes. "Es werde Fest", fasst Lukas diesen Punkt in einem Schlagwort zusammen. Konkret erwarte man sich eine Weiterentwicklung des Brucknerfestes, das derzeit im Herbst im Brucknerhaus abgefeiert wird.

"Das Brucknerfest muss breit in die Stadt wirken", legt sich Lukas fest, der auch betont: "Die Kultur muss gesellschaftspolitisch relevant sein und soll viele Menschen erreichen."