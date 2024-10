Brucknerhaus: Das lange Warten auf eine ordentliche Führung

Zeitlos elegant thront das Brucknerhaus an der Donaulände in Linz. Den ersten Akt dieses Stücks haben die städtischen Politiker Ende der 60-er, Anfang der 70-er-Jahre mit einem Veranstaltungshaus geschrieben, das zum 50. Geburtstag so da steht, als ob es gerade eröffnet worden wäre.