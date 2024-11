Brucknerhaus: Johanna Möslinger gibt den künstlerischen Ton an

Das Brucknerhaus in Linz durchlebt turbulente Zeiten. Heute wurde der Aufbruch in eine neue Zeit eingeleitet.

Die vielseitige Innviertlerin mit Raumplanungsstudium, einer Bäckerei im 9. Bezirk in Wien, einer Landwirtschaft in Wippenham und breiter Erfahrung im Kultur- und Veranstaltungsbereich steigt Mitte November in den Betrieb in Linz ein und will ab sofort "den Betrieb kennen lernen, viel in Veranstaltungen gehen und spüren, wer die Menschen sind, die hierherkommen".

Linz, Luxemburg, Cleveland, Wien, Linz

Nach dem Aufbau eines Konzerthauses in Luxemburg, einem Sabbatical beim Oberösterreicher Franz Welser-Möst und dessen Cleveland-Orchester ging sie nochmals nach Luxemburg, um dann über zehn Jahre im Wiener Konzerthaus in verschiedenen Funktionen tätig zu sein.