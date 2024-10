Brucknerfest: 58 Prozent mehr Besucher im Jubiläums- und Skandaljahr

Unendliche Tiefen - so lautete das Motto zweiter Protagonisten in Linz. Denn während dem Jubiläumsjahr Bruckners Werk als Griff nach den Sternen gewidmet war, griffen in Linz SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger und zuvor offenbar auch der Künstlerische Direktor des Brucknerhauses, Dietmar Kerschbaum, mehrfach einerseits ordentlich zu und andererseits gewaltig daneben.

Unendliche Weiten - so lautete das Motto des Jubiläumsjahres 2024. Das Jahr, in dem der 200. Geburtstag von Anton Bruckner , dem großen Komponisten aus Oberösterreich, gefeiert wurde, war von Affären rund um das Brucknerhaus überschattet, die dem Glanz des Festes allerdings nicht standhielten.

Mit rund 18.600 Besucherinnen und Besuchern bei insgesamt 35 Veranstaltungen sei es "mit einem besonders reichhaltigen und vielfältigen Programm gelungen, die Besucherzahl um 58 Prozent zu steigern", hält das Brucknerhaus in einer Aussendung fest. Das entspreche einem Plus von rund 6.800 Besuchern und einer Auslastung von 77 Prozent.

Und dennoch wird am Freitagabend gefeiert. Einerseits beim - längst ausgebuchten - Abschlusskonzert in der Stiftsbasilika St. Florian. Andererseits wegen der Bilanz , die das Brucknerhaus über das Brucknerfest ziehen kann.

„Nach 38 Tagen und 35 Konzerten ziehen wir eine höchst erfreuliche Bilanz: Das Internationale Brucknerfest Linz 2024 hat in diesem Jubiläumsjahr für eine große Resonanz gesorgt", sagt auch René Esterbauer, Kaufmännischer Geschäftsführer der Linzer Veranstaltungsgesellschaft LIVA, zu der das Brucknerhaus gehört.

Schon der Auftakt des Festivals am 4. September, auf den Tag genau an Anton Bruckners 200. Geburtstag in Ansfelden, war fulminant: Am Geburtsort des Komponisten brachte The Cleveland Orchestra unter der musikalischen Leitung von Franz Welser-Möst Anton Bruckners 4. Sinfonie, die „Romantische“ zur Aufführung.