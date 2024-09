Stelzer beim Brucknerfest: "Kunst verträgt sich nicht mit der Lüge"

Denn die geschäftsführende Vizebürgermeisterin Karin Hörzing begrüßte an diesem Sonntag erstmals mit dem neuen Geschäftsführer des Brucknerhauses, René Esterbauer , alle Gäste persönlich mit Handschlag.

Genannt wurden weder Luger noch Dietmar Kerschbaum, der frühere künstlerische Direktor des Brucknerhauses, dessen Verfehlungen zu seiner Entlassung im Brucknerhaus-Skandal führte. Und letztlich auch Lugers unrühmlichen Abschied in seiner Lügen-Affäre besiegelte. Von schweren Zeiten war die Rede, und davon, dass das Brucknerfest - übrigens unter Regie des noch von Kerschbaum aus dem Haus entfernten Dramaturgen Jan Schmitz - sowie das ganze Brucknerjahr trotzdem erfolgreich bewältigt werden konnte.

Und Stelzer nutzte die Gelegenheit, die Hand für einen Neuanfang zwischen der Stadt Linz und dem Land in Sachen Kultur anzubieten, um eine alte Geschichte anzusprechen. "Der Theatervertrag wurde leider von der Stadt gekündigt", erinnert er an eine Entscheidung der Stadt aus dem Jahr 2018, "vielleicht ist gerade heuer die Zeit für einen Neuanfang".

Doch Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) schlug gekonnt eine Brücke zwischen Land und Stadt, auch ohne Luger beim Namen zu nennen. "Kunst braucht keine Tricksereien und sie verträgt sich nicht mit der Lüge", betonte er am Rednerpult der städtischen Kulturinstitution Brucknerhaus. "Kultur fördert unser Zusammenleben und blickt nicht auf andere herab."

"Dass die extreme Linke und extreme Rechte in Deutschland immer mehr Zuspruch erhält, ist nicht gut für die Gesellschaft", betonte sie und mahnte mit Blick auf die Bürgermeisterwahlen in Linz "Respekt in der politischen Auseinandersetzung" ein.

Der künftige Bürgermeister werde nach der Wahl "die entsprechenden Weichenstellungen treffen, damit dieses Haus seine sinnstiftende Aufgabe erfüllen" könne. Abschließend wünschte sie dem Team der LIVA und allen anderen "in unruhigen Zeiten eine demokratische, solidarische und friedliche Zukunft".