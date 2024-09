Philosophin Lisz Hirn: „Rücktritt muss ohne Vernichtung möglich sein“

Wir wollen ja neue, jüngere Menschen in der Politik. Was sich da aktuell abbildet, ist nicht einladend. Es muss Möglichkeiten geben, einen Rücktritt hinzulegen, ohne das Gesicht vollkommen zu verlieren. Das aktuelle Verhalten zieht die falsche Klientel in der Politik an. Der politische Beruf ist sehr unattraktiv geworden, kaum jemand will mehr Verantwortung übernehmen.

Wieso kam der Rücktritt von Klaus Luger so spät?

Dass jemand so lange an der Macht festhält, hat in Österreich sicher damit zu tun, dass jeder Angst hat, das Gesicht zu verlieren, sobald man Fehler zugibt. Da setzt der Mechanismus des Überlebenwollens ein. Aber Fehler müssen möglich sein.