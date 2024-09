Happy Birthday, Anton Bruckner! Geburtstagkonzert mit Cleveland und Welser-Möst

Von Helmut Christian Mayer

Exakt am 4. September 1824 wurde Anton Bruckner in Ansfelden, südlich von Linz, geboren. Grund genug, dem großen Sohn Oberösterreichs exakt zu diesem Datum und genau an diesem Ort ein Open-Air-Geburtstagskonzert anlässlich eines 24-stündigen Veranstaltungsmarathons im Rahmen des heurigen Jubiläums-Bruckner Festes zu widmen. Das Konzert, das live nach Linz in den Donaupark übertragen wurde, fand direkt neben seinem Geburtshaus, dem alten Schulhaus, wo er als erstes von elf Kindern auf die Welt kam und direkt neben der Pfarrkirche, wo er noch am selben Tag getauft wurde, statt.