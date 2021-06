Bier-Debatte der SV-Ried: Es wurde ein Baumgartner

"Großer Unterschied"

Umso mehr war die SV Ried darum bemüht, sich zu erklären. „Es war eine richtig schwierige Entscheidung. Ich bin ein traditionsbewusster Mensch. Die vergangenen Jahre waren aber wirtschaftlich eine schwierige Zeit“, sagt Wöllinger.

Vor vier Jahren stieg der Fußballverein in die zweite Liga ab. „Die Sponsoren blieben uns treu, das Geld wurde reduziert“, so Wöllinger. 2020 dann der Wiederaufstieg in die Bundesliga. Rieder Bier hatte dafür schlichtweg nicht mehr die Sponsorleistung erbringen können, so Wöllinger. Dennoch war man um eine Zusammenarbeit bemüht: „Es lag aber, bis auf ein mündliches, kein Angebot am Tisch.“