Bewaffneter Überfall auf Postpartnerbetrieb

Am Mittwochabend ist ein Postpartnerbetrieb in Obernberg am Inn (Bezirk Ried im Innkreis) ausgeraubt worden. Der mit einem Motorradhelm maskierte Täter bedrohte einen 51-jährigen Deutschen mit vorgehaltener Faustfeuerwaffe und verlangte Geld aus dem Tresor. Nach dem Raub floh der Täter in unbekannte Richtung, das Opfer und seine gleichaltrige Frau blieben unverletzt.

Gegen 20 Uhr hörte das Opfer, welches zu diesem Zeitpunkt mit seiner Frau alleine im Gebäude war, Geräusche an der Hintertür. Als er diese öffnete, bedrängte ihn der bewaffnete Täter und hielt ihm einen Zettel entgegen, der eine Geldforderung enthielt. Der 51-Jährige öffnete den Tresor und händigte dem Täter Bargeld aus, woraufhin dieser durch den Hintereingang flüchtete.

Der Täter ist männlich, rund 1,85 Meter groß und von schmaler Statur. Er trug einen schwarzen Motorradhelm und Handschuhe, sprach kein Wort und trug eine schwarze Faustfeuerwaffe mit sich. Hinweise werden an das Landeskriminalamt OÖ (059133 40 3333) erbeten.