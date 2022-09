"Die schönste Frau erobern, die einen haben will"

Es sei interessant, so Lehofer, dass die Menschen, die depressiv seien, das Problem hätten, sich selber nicht lebendig zu fühlen. „Sie können sich selbst nicht erzeugen, weil man sich in der Begegnung erzeugt. Wenn es mir gelingt, ihre Herzen mit dem, was ich sage, zu berühren, ist es so, dass sie sich lebendiger fühlen. Wenn ich etwas erzähle, was sie nicht interessiert, dann werden sie müde. Wenn ich sie berühre, werden sie lebendiger sein. Begegnung erzeugt innere Lebendigkeit. Das hat auch der südindische Weise Jiddu Krishnamurti, eine transreligiöse Persönlichkeit, gesagt, dass die Welt in der Begegnung, im Gegenüber entsteht. Wir haben andere Ideen, aber in Wahrheit ist es so, dass Du mir das Leben schenkst. Ein Lächeln ist das Schenkung von Leben. Es ist eine Bejahung.“