Betrunkener Geisterfahrer auf A1 eingeschlafen

Ein betrunkener 23-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag auf der Westautobahn (A1) in St. Lorenz am Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) zunächst als Geisterfahrer unterwegs gewesen und dann in seinem Auto eingeschlafen.

Die Polizei hatte Mühe, den Mann zu wecken, wie sie berichtete.