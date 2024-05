Geisterfahrer auf A9 nach Frontalzusammenstoß getötet

Ein 55-jähriger Obersteirer, der auf der Pyhrnautobahn (A9) als Geisterfahrer unterwegs gewesen war, ist am Freitag bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw getötet worden. Der Mann war von einer Autobahnraststation bei Kammern (Bezirk Leoben) falsch in Richtung Norden aufgefahren. Die Rettungskräfte konnten den Mann nur noch tot aus dem Wrack seines Fahrzeugs bergen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstag mitteilte.