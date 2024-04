Alkoholisierter Geisterfahrer auf Wiener Stadtautobahn unterwegs

Beamte der Landesverkehrsabteilung hielten das Auto des 47-Jährigen an. Der staatenlose Mann hatte keinen gültigen Führerschein, jedoch knapp ein Promille Alkohol im Blut. Der 47-Jährige gab gegenüber den Beamten auch an, Suchtmittel konsumiert zu haben, verweigerte jedoch eine amtsärztliche Untersuchung. Dem alkoholisierten Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurden mehrere verwaltungsstrafrechtliche Anzeigen gelegt, so die Polizei am Freitag.